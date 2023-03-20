Билет в музей за макулатуру: новая акция для туляков от «Куликова поля» Фото: материалы пресс-служб

Государственный музей-заповедник «Куликово поле», бережно возрождая ковыльные степи и леса на месте сражения, участвует в различных экологических акциях и проводит свои.

Так, 25 марта в рамках Всемирного дня защиты лесов в тульских филиалах Государственного музея-заповедника «Куликово поле» состоится акция по сбору макулатуры «Дело бумажное, для природы важное!». Музей «Тульские древности» и Научный центр «Археология и реставрация» ждут всех, кто заботится о сохранении природных ресурсов. Самым активным участникам гарантирован бесплатный билет на культурную программу.

Весенняя акция призвана сплотить единомышленников вокруг проблемы сохранения деревьев на нашей планете. Собранная музеем макулатура отправляется на переработку, а на вырученные средства специалисты отдела природы закупают саженцы для посадок на месте исторических лесов на Куликовом поле.

25 марта всех участников акции ждет культурная программа: мастер-класс по вторичному использованию сырья, экскурсии о Куликовом поле и Куликовской битве, о коллекции сабель в фондах музея-заповедника «Куликово поле». Всем, кто принесет более одного килограмма макулатуры, подарят бесплатные билеты на музейные программы.

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