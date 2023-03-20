В Туле вышедшая из берегов Упа затопила строительную площадку нового моста Фото: соцсети

Река Упа подтопила площадку строительства нового моста на Набережной Дрейера в Туле. В результате разлива «уплыл» один из установленных на ней контейнеров.

«Если река еще чуть поднимется, то и краны поплывут», — пишут пользователи.

Четырехполосный 700 метровый мост, который соединит Зареченский округ с Привокзальным и Советским, планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас работы непосредственно в акватории временно остановлены. По данным городской администрации уровень воды в Упе накануне поднялся почти на 5 метров.

14 марта на участке Набережной Дрейера под Зареченским мостом ограничили транспортное движение из-за подъема уровня воды в Упе.