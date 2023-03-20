Тульская область заняла 50 место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами по отраслям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская область заняла в списке 50 строчку в рейтинге регионов по отраслям с самыми высокими зарплатами, составленным «РИА Новости».

Как показало исследование, Тульская область вошла в пятерку регионов, где больше всего получают работники химической промышленности. В среднем на предприятиях отрасли платят 60 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты пришлись на банковскую сферу и финансы в столице - в среднем 224 тысячи рублей в месяц.