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НовостиОбщество20 марта 2023 10:14

Тульская область заняла 50 место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами по отраслям

Самые высокие зарплаты платят сотрудникам химической промышленности
Игорь КОПЫТОВ
Тульская область заняла 50 место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами по отраслям

Тульская область заняла 50 место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами по отраслям

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская область заняла в списке 50 строчку в рейтинге регионов по отраслям с самыми высокими зарплатами, составленным «РИА Новости».

Как показало исследование, Тульская область вошла в пятерку регионов, где больше всего получают работники химической промышленности. В среднем на предприятиях отрасли платят 60 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты пришлись на банковскую сферу и финансы в столице - в среднем 224 тысячи рублей в месяц.