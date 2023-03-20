29 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувший уик-энд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области остановлены 29 водителей, севших за руль в пьяном виде. При этом абсолютно доказана вина 10 из них, а 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

При этом без водительских прав оказались трое. Еще один передал руль нетрезвому знакомому.

Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.