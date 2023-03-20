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НовостиПроисшествия20 марта 2023 9:25

7-летняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке города Венева Тульской области

В момент происшествия ребенок не был пристегнут
Игорь КОПЫТОВ
7-летняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке города Венева Тульской области

7-летняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке города Венева Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

19 марта в 13:50 на пересечении улиц Революционной и Декабристов города Венева Тульской области 41-летняя автоледи за рулем Kia Rio не уступила дорогу пользующемся преимуществом в движении Renault Premium с полуприцепом Asko под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля KIA – 7-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля слева, будучи не пристегнутой во время происшествия, а также 38-летняя женщина. Все они были госпитализированы с различными травмами.