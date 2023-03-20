7-летняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке города Венева Тульской области Фото: материалы пресс-служб

19 марта в 13:50 на пересечении улиц Революционной и Декабристов города Венева Тульской области 41-летняя автоледи за рулем Kia Rio не уступила дорогу пользующемся преимуществом в движении Renault Premium с полуприцепом Asko под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля KIA – 7-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля слева, будучи не пристегнутой во время происшествия, а также 38-летняя женщина. Все они были госпитализированы с различными травмами.