В ДТП на улице Демоснтрации в Туле отечественная легковушка «подтолкнула» зарубежную Фото: материалы пресс-служб

18 марта в 22:40 на улице Демонстрации в Туле 35-летний мужчина за рулем LADA Vesta не выбрал безопасную дистанцию движения и совершил попутное столкновение с автомобилем Opel Corsa под управлением 27-летней автоледи.

В результате ДТП пострадали как водитель, так и пассажир автомобиля Opel – женщина 38 лет, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

Водитель же «Лады» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.