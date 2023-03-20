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НовостиПроисшествия20 марта 2023 9:02

В ДТП на улице Демоснтрации в Туле отечественная легковушка «подтолкнула» зарубежную

Виновник аварии от медосвидетельствования отказался
Игорь КОПЫТОВ
В ДТП на улице Демоснтрации в Туле отечественная легковушка «подтолкнула» зарубежную

В ДТП на улице Демоснтрации в Туле отечественная легковушка «подтолкнула» зарубежную

Фото: материалы пресс-служб

18 марта в 22:40 на улице Демонстрации в Туле 35-летний мужчина за рулем LADA Vesta не выбрал безопасную дистанцию движения и совершил попутное столкновение с автомобилем Opel Corsa под управлением 27-летней автоледи.

В результате ДТП пострадали как водитель, так и пассажир автомобиля Opel – женщина 38 лет, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

Водитель же «Лады» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.