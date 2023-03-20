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НовостиОбщество20 марта 2023 7:59

Благоустройство сквера на улице Кауля в Туле обойдется почти в 40 миллионов рублей

Все работы должны завершиться до 1 августа
Игорь КОПЫТОВ
Благоустройство сквера на улице Кауля в Туле обойдется почти в 40 миллионов рублей

Благоустройство сквера на улице Кауля в Туле обойдется почти в 40 миллионов рублей

Фото: материалы пресс-служб

В Туле определился подрядчик для выполнения работ по благоустройству «Зеленого сквера» на улице Кауля возле домов 4, 6 и 8.

Здесь должны удалить деревья, установить малые архитектурные формы, обустроить дорожки, а также высадить около 200 новых растений - дубы, липы, ивы и березы, плюс кустарники - все до 1 августа 2023 года. Стоимость же благоустройства общественного пространства составит 39 422 185 рублей.