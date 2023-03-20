В Туле 61-летний мужчина украл велосипед из подъезда многоэтажки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Велосипед в подъезде многоквартирного дома в Туле оставил без присмотра 42-летний местный житель. Как результат беспечности — через некоторое время ему пришлось обратиться к стражам порядка с заявлением о его пропаже.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 61-летний местный житель. Он признался в содеянном, велосипед был изъят.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам, что велосипеды не стоит оставлять без присмотра даже ненадолго.