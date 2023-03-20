Суд обязал белевскую администрацию ликвидировать незаконные свалки на землях сельхозназначения в Тульской области Фото: соцсети

В Тульской области суд удовлетворил иск Управления Россельхознадзора о понуждении администрации Белевского района к ликвидации свалки на землях сельскохозяйственного назначения.

Убрать свалки пытались несколько лет. Изначально в ноябре 2021 года Россельхознадзор провел проверку по исполнению выданного ранее предписания. Установлено, что в полном объеме предписание не было исполнено. Свалки общей площадью 0,78 га на землях сельхозназначения не убраны, не сделана рекультивация этих участков, загрязненных химическими веществами.

Администрации района было выдано повторное предписание в 2022 году, но реакции так и не последовало. Тогда ведомство обратилось с иском в суд, который обязал администрацию исполнить требования в течение шести месяцев, а рекультивацию необходимо провести в течение года.