Мошенники обманули тулячку, взломав страницу её свекрови в соцсетях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшие сутки мошенники обманули 26-летнию туляку. Девушке пришло сообщение в соцсетях от её свекрови, страницу которой взломали неизвестные.

Злоумышленники путем обмана удели пострадавшую перевести на их счет 22 тысячи рублей. Только после отправки денег девушка поняла, что попалась на уловки мошенников.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию.