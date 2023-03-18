В Тулу после 15 лет отсутствия вернулась картина «Пир Валтасара» Фото: соцсети

После долгой реставрации в Тулу вернулось масштабное полотно «Пир Валтасара». Основой для живописного сюжета послужил библейский - из Книги пророка Даниила, входящей в Ветхий Завет.

Картина с 2007-го года находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Ее путь возрождения был долгим: полотно изначально требовало большой и кропотливой работы, но еще и во время работы над ней в реставрационных мастерских случился пожар. Работа "Пир Валтасара" уцелела, но пришлось многие фрагменты восстанавливать заново.

В декабре 2022 года произведение торжественно вернулось «домой». Но в экспозицию — только сейчас.