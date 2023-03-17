В Тульской области племянница обокрала своего дядю, воспользовавшись его смартфоном Фото: Алексей ФОКИН (фото)

39-летний житель Киреевска Тульской области обнаружил пропажу 200 тысяч рублей со своего счета. Поскольку банковских карточек он не терял, было сделано предположение, что средства были списаны через мобильное приложение.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя. Так оно и оказалось. 29-летняя племянница потерпевшего призналась в содеянном. Она периодически пользовалась смартфоном дяди, получала доступ к его мобильному банковскому приложению и переводила денежные средства на свой счет в течении месяца.

В настоящее время в отделе МВД по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».