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НовостиЗвезды17 марта 2023 14:36

Туляков приглашают в Крапивну раскрыть тайну зимнего солнца

Интерактивный спектакль покажут на открытой площадке
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают в Крапивну раскрыть тайну зимнего солнца

Туляков приглашают в Крапивну раскрыть тайну зимнего солнца

Фото: Игорь КОПЫТОВ

19 марта в сквере Музея Земства в селе Крапивная Щекинского района состоится интерактивный спектакль «Таинство зимнего солнца». Вместе со студентами Тульского областного колледжа культуры и искусств зрители отпразднуют малый Овсень – славянский Новый год.

В народе говорили, что Овсень – родной брат Коляды, бога зимнего солнца, «солнца-ребенка». В спектакле Коляда станет главным героем. Вместе с богиней весны Лелей он будет бороться с силами зла. Чтобы вступить в свои права и вырасти в Ярило – «солнце-юношу», весеннее солнце – Коляда должен пройти много испытаний.

Начало спектакля на открытой площадке в 14:00.

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