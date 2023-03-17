Туляков приглашают в Крапивну раскрыть тайну зимнего солнца Фото: Игорь КОПЫТОВ

19 марта в сквере Музея Земства в селе Крапивная Щекинского района состоится интерактивный спектакль «Таинство зимнего солнца». Вместе со студентами Тульского областного колледжа культуры и искусств зрители отпразднуют малый Овсень – славянский Новый год.

В народе говорили, что Овсень – родной брат Коляды, бога зимнего солнца, «солнца-ребенка». В спектакле Коляда станет главным героем. Вместе с богиней весны Лелей он будет бороться с силами зла. Чтобы вступить в свои права и вырасти в Ярило – «солнце-юношу», весеннее солнце – Коляда должен пройти много испытаний.

Начало спектакля на открытой площадке в 14:00.

0+