Сборная Тульской области стала четвертой на первенстве России по джиу-джитсу Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле завершилось первенство России по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет, на котором за медали боролись более 400 участников из 34 регионов РФ. В рамках соревнований также прошел Всероссийский титульный турнир «Кубок Г.С. Титова».

Команда Федерации джиу-джитсу Тульской области вошла в пятерку сильнейших, заняв четвертое место.

Спортсмены, показавшие лучший результат, представят регион на Кубке мира по джиу-джитсу, который состоится в августе в Казахстане.