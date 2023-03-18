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НовостиСпорт18 марта 2023 8:11

Сборная Тульской области стала четвертой на первенстве России по джиу-джитсу

Показавшие лучший результат в личном зачете представят регион на Кубке мира
Игорь КОПЫТОВ
Сборная Тульской области стала четвертой на первенстве России по джиу-джитсу

Сборная Тульской области стала четвертой на первенстве России по джиу-джитсу

Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле завершилось первенство России по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет, на котором за медали боролись более 400 участников из 34 регионов РФ. В рамках соревнований также прошел Всероссийский титульный турнир «Кубок Г.С. Титова».

Команда Федерации джиу-джитсу Тульской области вошла в пятерку сильнейших, заняв четвертое место.

Спортсмены, показавшие лучший результат, представят регион на Кубке мира по джиу-джитсу, который состоится в августе в Казахстане.