В Новомосковске Тульской области хотят открыть муниципальный приют для животных на базе котельной Фото: соцсети

«Прорабатываем возможность обустройства муниципального приюта для безнадзорных животных в бывшем здании котельной, - пишет он. - Как это будет? Пока вопросов больше, чем ответов».

На данный момент старая котельная больше напоминает развалины — пустые стены и завалы мусора. Насколько легко будет переоборудовать его под приют и насколько экономически обосновано, пока неясно. Однако в комментариях к посту жители Новомосковска эту идею поддержали и начали предлагать свою помощь.