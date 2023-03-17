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НовостиОбщество17 марта 2023 13:50

В Новомосковске Тульской области хотят открыть муниципальный приют для животных на базе котельной

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает глава города Алексей Бирюлин
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске Тульской области хотят открыть муниципальный приют для животных на базе котельной

В Новомосковске Тульской области хотят открыть муниципальный приют для животных на базе котельной

Фото: соцсети

«Прорабатываем возможность обустройства муниципального приюта для безнадзорных животных в бывшем здании котельной, - пишет он. - Как это будет? Пока вопросов больше, чем ответов».

На данный момент старая котельная больше напоминает развалины — пустые стены и завалы мусора. Насколько легко будет переоборудовать его под приют и насколько экономически обосновано, пока неясно. Однако в комментариях к посту жители Новомосковска эту идею поддержали и начали предлагать свою помощь.