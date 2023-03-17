Тульский «Арсенал» проводит встречу на выезде с красноярским «Енисеем» Фото: материалы пресс-служб

В рамках 23 тура Первой лиги оружейники на выезде в Красноярске проводят игру с местным «Енисеем», по итогам первого тайма - впереди хозяева.

Главным арбитром назначен Александр Машлякевич из Москвы. Помогать ему будут Степан Щербаков из Омска и Станислав Попков из Петрозаводска. «Арсенал» впервые проведет матч в помещении футбол-арены «Енисей».

«Енисей» в нынешнем сезоне - лучшая команда лиги по матчам на своем поле. В 10 встречах красноярцы лишь дважды сыграли вничью и восемь раз победили. После 22 туров клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» - на 5 месте с 33 баллами. Матч первого круга против «Енисея» завершился ничьей со счетом 2:2.