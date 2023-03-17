Тульская госавтоинспекция предупреждает о возможной гололедице на дорогах вечером 17 марта Фото: материалы пресс-служб

Вечером 17 марта с сохранением ночью и днем 18 марта 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: на дорогах - местами гололедица, а также порывы ветра от 5 до 10 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. Водителям следует выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, соблюдать дистанцию, а также воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.