Прокуратура настаивает о признании аварийным дома в Донском Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 16 на 17 марта 2023 года обрушился внешний облицовочный слой из шлакоблочного кирпича многоквартирного дома № 8 по ул. Калинина микрорайона Центральный города Донского. Ранее по иску прокурора суд уже обязал местную администрацию признать указанный дом аварийным и подлежащим сносу, установить сроки отселения граждан.

Теперь прокуроры дадут оценку действиям органа местного самоуправления и уполномоченной организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в том числе по незамедлительному устранению последствий обрушения.

Во исполнение требований прокурора и решения суда, орган местного самоуправления все-таки вынес постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу со сроком отселения жителей до 1 июля 2023 года.