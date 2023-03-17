19 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей произошло в Тульской области с начала года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории региона с начала 2023 года зарегистрировано 19 ДТП, созданных водителями, находившимися в состоянии опьянения.

В данных авариях 3 человека погибли и 21 получили ранения.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. Таки же наказание следует, согласно статье 12.26 КоАП РФ, и за отказ от медосвидетельствования.