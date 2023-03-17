Прокуратура заинтересовалась законностью установки свай на берегу пруда в Веневском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту установки металлических свай в береговой полосе водного объекта – пруда вдеревне Алесово Веневского района. В ходе выезда на место с привлечением специалистов Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области был осуществлен осмотр водоохранной зоны.

По заверениям местных жителей, пруд в деревне для них очень важен — это исторически сложившийся рекреационный объект для всей округи. Да, он сильно обмелел в последние годы, но в нем до сих пор можно купаться — есть пляжная зона. Рыбаки ловят здесь рыбу.

Предположительно, строительные работы начал владелец одного из купленных здесь на берегу участков. Жители деревни опасаются, что здесь будет оборудован пирс, и доступ к воде окажется ограниченным.

В настоящее время прокуратурой в администрации Веневского района запрошены правоустанавливающие и разрешительные документы на осуществление соответствующих работ.