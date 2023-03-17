Убрали, да не до конца: в Туле прокуратура требует завершить работы по демонтажу детского городка Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку демонтажа детского игрового оборудования, расположенного на придомовой территории между домами № 42 по ул. Чапаева и № 17 по ул. Кирова в Пролетарском округе Тулы.

Снести ветхие качели-карусели, которые могли нанести травмы играющим тут ребятишкам, надо было еще по осени прошлого года. Что и было сделано управляющей компанией ООО УК «Лучший дом». Однако вот качество проведенных работ оставляет желать лучшего - установлено, что на земельном участке у многоквартирных жилых домов на месте демонтированного оборудования остались выступающие металлические трубы, о которые легко споткнуться и пораниться.

Теперь прокуратура внесла представление директору управляющей компании довести демонтаж до конца. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.