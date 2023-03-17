Прокуратура выясняет причины обрушения стены памятника архитектуры в Богородицке Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Обрушение части стены дома 14А по улице Урицкого города Богородицка, являющегося памятником архитектуры «Дом Алексанина» второй половины XIX века, произошло 15 марта 2023 года.

В ходе первичной оценки состояния здания нарушений несущих конструкций не установлено, угрозы для жизни и здоровья жителей не выявлено, в связи с чем оснований для переселения граждан в другие жилые помещения не имеется.

По результатам проводимой проверки дома, входящего в реестр объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную ценность, будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по обеспечению его сохранности. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.