В Туле два лже-электрика заключали «липовые» договора на обслуживание Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В январе-марте 2022 года двое туляков — мужчина и женщина - ходили по различным адресам в Центральном округе и, представляясь сотрудниками организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, убеждали пожилых людей заключать с ними договора. Установлены как минимум три факта обмана жильцов в возрасте от 77 до 87 лет.

При этом одна из потерпевших так доверилась злоумышленникам, что передала им свою банковскую карту и ПИН-код доступа от нее, разрешив снять со счета денежные средства. В результате соучастники сняли практически все сбережения пенсионерки - более 70 тысяч рублей.

Суд по п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) приговорил мужчину к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину – к 2,5 годам исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.