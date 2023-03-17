В Туле перекрыли мост в районе деревни Берники, находящийся под угрозой подтопления Фото: соцсети

Переправа на автомобильной дороге, соединяющей трассы Р-132 «Золотое кольцо» и «М-2», находится в зоне риска подтопления.

Пока полотно низководного моста еще свободно от воды, однако специалисты ГУ ТО «Тулаавтодор» приняли превентивные меры и перекрыли по нему проезд.

Водителей просят по возможности исключить проезд по этой дороге и пользоваться другими путями подъезда к Берникам с трассы Р-132 «Золотое кольцо».