В Туле открылся новый корпус дневного стационара областной психиатрической больницы Фото: материалы пресс-служб

Дневной стационар областной психиатрической больницы на улице Первомайской в Туле рассчитан на 25 койко-мест. Прием будет вестись в две смены.

В работе дневного стационара акцент будет сделан на психосоциальную реабилитацию при помощи психотерапии, арт-терапии и музыкальной терапии. Одна из основных задач - восстановление навыков самообслуживания и коммуникации. Будут проводиться занятия с медицинским психологом.

Кроме того, в здании расположится диспансерное отделение для оказания амбулаторной психиатрической помощи жителям Тулы и отделение интенсивного оказания психиатрической помощи - так называемый «стационар на дому». Врачи-психиатры вместе с медсестрами будут выезжать на дом для проведения лечебных манипуляций к тем пациентам, которые плохо придерживаются режима терапии и склонны к частым госпитализациям. Такая схема работы призвана сократить частоту обострений среди лиц, страдающих хроническими психическими расстройствами.