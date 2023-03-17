Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль проверку состояния дороги в Веневском районе Тульской области Фото: соцсети

В приемную Председателя СК РФ в соцсети поступило обращение жителей деревни Даниловское Венёвского района Тульской области, которые пожаловались на состояние ведущей к населенному пункту дороги. Неоднократные просьбы к администрации провести ремонт результата не дали.

По уверениям веневцев по дороге не могут проехать ни машины скорой помощи, ни коммунальная техника. Жители были вынуждены пожаловаться в СК.

В результате Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тульской области Владимиру Усову провести по данному факту процессуальную проверку, а также доложить о ее ходе и результатах.