Подтопления на дорогах Тулы оперативно ликвидируют 7 специализированных бригад Фото: материалы пресс-служб

Из-за сильных осадков и плюсовой температуры в областной столице интенсивно тает снег. Подтопления на городских дорогах устраняют 7 специализированных бригад, которые оснащены водооткачивающими помпами.

При необходимости привлекается спецтехника - каналопромывочные машины.

Накануне, 16 марта, в дополнительно усложненных осадками условиях удалось избежать сильного подтопления автодорог и тротуаров. Фиксируемые локальные подтопления оперативно устранялись.