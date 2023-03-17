Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 6:30

Подтопления на дорогах Тулы оперативно ликвидируют 7 специализированных бригад

Как показали события накануне, ливневая канализация находится в удовлетворительном состоянии
Игорь КОПЫТОВ
Подтопления на дорогах Тулы оперативно ликвидируют 7 специализированных бригад

Подтопления на дорогах Тулы оперативно ликвидируют 7 специализированных бригад

Фото: материалы пресс-служб

Из-за сильных осадков и плюсовой температуры в областной столице интенсивно тает снег. Подтопления на городских дорогах устраняют 7 специализированных бригад, которые оснащены водооткачивающими помпами.

При необходимости привлекается спецтехника - каналопромывочные машины.

Накануне, 16 марта, в дополнительно усложненных осадками условиях удалось избежать сильного подтопления автодорог и тротуаров. Фиксируемые локальные подтопления оперативно устранялись.