После капремонта открыли краеведческий музей в Арсеньево Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Работы начались в сентябре прошлого года и завершились уже к в 2023-му. На выделенные средства отремонтирован фасад и внутренние помещения, заменили кровлю, окна, лестница, внутренние сети водоснабжения и система отопления, утеплен потолок, обустроено фондохранилище. Первый этаж адаптирован для маломобильных групп посетителей. Закуплена мультимедийная система и современная мебель. Благоустроена территория.

Теперь сотрудники музея при поддержке региональных коллег, госархива и научной библиотеки подготовили новую постоянную экспозицию. На следующий год уже подана заявка на дооснащение ее современными техническими средствами.