По требованию прокурора осужденному за убийство знакомого в Тульской области увеличили срок заключения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 августа 2022 года 57-летний житель Алексина в ходе ссоры, произошедшей у него со знакомым в процессе совместной гулянки на съемной квартире по улице Ленина, шампуром-вилкой нанес несколько ударов 50-летнему гостю. Утром следующего дня пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных повреждений и кровопотери скончался.

Алексинским межрайонным судом Тульской области алексинец был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. В ответ осужденным и его защитником были поданы апелляционные жалобы о переквалификации содеянного на ч. 1 ст. 114 УК РФ — то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Однако апелляционная инстанция по обращению прокурора изменила приговор, только усилив назначенное наказание до 9 лет 9 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.