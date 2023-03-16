В Ясногорске Тульской области уволены полицейские, «крышевавшие» подпольное казино
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Практически полгода - с июля по декабрь 2021-го - несколько сотрудников ОМВД по Ясногорскому району покрывали местную жительницу, организовавшую место для проведения азартных игр.
За определенное материальное вознаграждение они предоставляли ей информацию о планируемых проверочных мероприятиях, способствовали непроведению их, а также всячески помогали женщине уйти от ответственности за незаконный бизнес.
По информации прокуратуры Тульской области, общая сумма взяток составила порядка 400 тысяч рублей.
Однако история вскрылась, и на основе собранных оперативниками материалов по итогам служебной проверки принято решение об увольнении сотрудников со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.
На данный момент суд избрал начальнику местного отдела полиции меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 мая 2023 года. Оглашение судебного решения в отношении заместителя начальника полиции ожидается.