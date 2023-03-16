В Туле трое посредников и их знакомая в ГИБДД помогали мигрантам получать водительские права Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следствие установило, что с 3 февраля по 3 июня 2022 года трое ранее не судимых жителей Тулы 24, 29 и 39 лет выступили посредниками в передаче взятки в значительном размере старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения группы регистрационной работы отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области.

В отношении последней дело уже рассматривается судом. Сотрудницу обвиняют в незаконной выдаче 13 водительских удостоверений. Общая сумма взяток составила 440 тысяч рублей.

Теперь в суд передано уголовное дело и в отношении подозреваемых в посредничестве при получении взяток. Всего следствие выявило 40 эпизодов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по трем статьям — п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения).