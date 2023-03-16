В городе Новомосковск Тульской области у одного из жилых домов обвалилась часть стены Фото: материалы пресс-служб

В социальных сетях появилась информация о том, что у одного из жилых домов в Новомосковске обвалилась часть стены. В связи с этим прокуратура города провела проверку. В итоге здание, расположенное на улице Мира 31, признано аварийным. В данный момент администрация муниципального образования расселяет всех жильцов и предоставляет им благоустроенные помещения.

Также вопреки требованиям законодательства доступ к аварийному дому ограничен не был. Данная ситуация создавала угрозу жизни и здоровью, в том числе и несовершеннолетним.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе администрации муниципального образования город Новомосковск представление.