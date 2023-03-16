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НовостиПроисшествия16 марта 2023 11:42

На улице Кирова в Туле грузовой автомобиль сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
На улице Кирова в Туле грузовой автомобиль сбил женщину

На улице Кирова в Туле грузовой автомобиль сбил женщину

Фото: соцсети

В Туле на улице Кирова вечером 15 марта произошло ДТП. Так, фургон Volkswagen Multivan сбил женщину-пешехода. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил грузовой автомобиль Volkswagen, который тоже двигался на зеленый свет с белой секцией с пешеходом и стрелкой.

В результате ДТП пострадавшую тулячку госпитализировали в больницу с различными травмами.