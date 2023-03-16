Три жителя Тулы и сотрудница ГИБДД предстанут перед судом за незаконную выдачу водительских прав Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 3 февраля по 3 июня 2021 года трое мужчин 29, 30 и 24 лет, проживающих в Туле, вступили в предварительный преступный сговор, приискивали иностранных граждан, не имеющих законных оснований для получения водительского удостоверения различной категории, предоставляющего право на управление транспортными средствами и передавали денежные средства знакомой, работающей в Госавтоинспекции, которая производила выдачу водительских удостоверений.

Бывшая сотрудница ГИБДД неоднократно получала денежные средства через посредников за совершение заведомо незаконных действий. Общая сумма взяток составила 440 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении неё в настоящее время рассматривается судом.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.