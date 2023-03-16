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НовостиПроисшествия16 марта 2023 10:55

В ДТП в Тульской области погиб 70-летний водитель автомобиля Renault

У одного из водителей транспортных средств не было прав
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Тульской области погиб 69-летний водитель автомобиля Renault

В ДТП в Тульской области погиб 69-летний водитель автомобиля Renault

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 19-ом километре автодороги «Арсеньево-Араны-Славный-Дьяково-Медвежка» Арсеньевского района утром 15 марта произошло ДТП. Так, примерно в 11:15 столкнулись Toyota Mark X и Renault Logan. По предварительной информации, у одного из водителей не было прав.

- 70-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Mark X, под управлением 39-летнего мужчины, не имеющего права на управление транспортным средством, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault. Также пострадала 66-летняя женщина-пассажир, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.