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НовостиПроисшествия16 марта 2023 12:25

Туляк украл у своей сожительнице ювелирные изделия

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк украл у своей сожительнице ювелирные изделия

Туляк украл у своей сожительнице ювелирные изделия

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции обратилась 24-летняя женщина, проживающая в Туле. Из её квартиры совершена кража изделий из золота.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем 27-летний нигде не работающий сожитель потерпевшей был задержан. В отделении полиции злоумышленник полностью призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).