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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:58

В ДТП в Ленинском районе Тульской области пострадала трехлетняя девочка

Она находилась в детском удерживающем устройстве
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Ленинском районе Тульской области пострадала трехлетняя девочка

В ДТП в Ленинском районе Тульской области пострадала трехлетняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 184-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 15 марта произошло ДТП. Так, примерно в 8:15 столкнулись Kia Rio и Honda N-BOX. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал ребенок и один из водителей транспортных средств.

- 35-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, столкнулась с попутным автомобилем Honda, за рулем которого находился 26-летний мужчина, после чего она совершила наезд на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения транспортного средства, - делятся подробностями сотрудники полиции.

Пострадавшая трехлетняя девочка в момент аварии находилась в детском кресле в автомобиле Kia Rio. Помимо нее в ДТП пострадала женщина-водитель.