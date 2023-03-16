В ДТП в Ленинском районе Тульской области пострадала трехлетняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 184-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 15 марта произошло ДТП. Так, примерно в 8:15 столкнулись Kia Rio и Honda N-BOX. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал ребенок и один из водителей транспортных средств.

- 35-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, столкнулась с попутным автомобилем Honda, за рулем которого находился 26-летний мужчина, после чего она совершила наезд на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения транспортного средства, - делятся подробностями сотрудники полиции.

Пострадавшая трехлетняя девочка в момент аварии находилась в детском кресле в автомобиле Kia Rio. Помимо нее в ДТП пострадала женщина-водитель.