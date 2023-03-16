Общепит в городе Донском закрыли на 90 суток из-за отравления шаурмой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 марта в Тульской области шаурмой отравилась жительница Донского. Случай связан с точкой общепита «Кавказская кухня» на улице Октябрьская, 50а. Женщина попала в больницу с острой кишечной инфекцией.

Эпидемиологическое расследование установило, что в организации общественного питания присутствовали грубейшие нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Сотрудниками ведомства проведен отбор проб пищевых продуктов и смывы с объектов и оборудования.

11 марта региональный Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу заведения.

В данный момент суд признал владельца «Кавказской кухни» виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность заведения общественного питания на 90 суток. За этот период должны быть устранены все нарушения.