В Туле завершили очередной этап капремонта канализационном коллектора на улице Чмутова Фото: материалы пресс-служб

Коллектор № 12 на улице Чмутова в Туле был построен еще в 1968 году из железобетонных труб диаметром 500 мм, протяженностью 2 600 погонных метров. Он принимает стоки от 45 улиц Привокзального территориального округа, в том числе с ул. Ликбеза, Воздухофлотской, Чмутова, М. Жукова, Одоевского шоссе - это 11 социальных объектов и свыше 1000 жилых домов, из которых 35 — МКД. В них проживают более 20 тысяч человек.

После ряда аварий в прошлом году были ыполнены работы первой очереди капитального ремонта канализационного коллектора на участке от 2-го Клинского проезда по ул. Чмутова в сторону Павшинского моста. Заменено 215 метров трубопровода. На втором участке заменили еще 215.

Запланирован ремонт третьего участка протяженностью более 190 м.

Все работы по замене коллектора выполняют без отключения потребителей, на время ремонта устанавливается перекачивающая станция.