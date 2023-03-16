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НовостиОбщество16 марта 2023 7:39

4 апреля в Тульской области стартует прием заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря

Относится это не только к здравницам региона, но и Краснодарского края
Игорь КОПЫТОВ
4 апреля в Тульской области стартует прием заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря

4 апреля в Тульской области стартует прием заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Подать заявление можно на портале «Госуслуги71». Так, 4 апреля с 9:00 это могут сделать заявители, чьи дети зарегистрированы в Туле. С 6 апреля - заявители из Алексина, Донского, Ефремова, Новомосковска, Киреевского, Узловского, Щекинского районов. С 7 апреля — все остальные.

При подаче заявления понадобится медицинская справка. Без нее сделать это будет невозможно.

Право на путевки имеют дети от 7 до 15 лет включительно, а также дети, не достигшие 7 лет, которые будут зачислены в школу в этом году.

В нынешнем году министерство труда и социальной защиты Тульской области планирует закупить более 2000 путевок в санатории и более 3300 – в загородные оздоровительные лагеря. Кроме того, порядка 7000 путевок приобретут администрации муниципальных образований региона.