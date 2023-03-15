16 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Оборонная, 114-а; ул. Яблочкова, 1-а;

с 9:00 до 17:00 - ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27; ул. Пролетарская, 22, 22-а; ул. М. Горького, 14, 16, 33, 14-г; ул. Арсенальная, 1-б; п. Горелки: ул. Заречная, 1-29; ул. Низинная, 1-23; п. Горелки: ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17-а, 19-а; ул. Низинная, 25, 27, 29; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. С. Ковалевской, 16-34 (чётн.), 17; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; ул. Мартеновская, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12, 2, 6-а, 10, 20; ул. Доватоора, 9, 7; ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152;

с 9:30 до 13:00 - ул. Литейная, 9, 30, 28; ул. Комсомольская, 22, 52.