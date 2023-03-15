18 марта в центре Тулы ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
18 марта, в связи с проведением спортивного мероприятия, в центре Тулы ограничат движение, стоянку и остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, с 00:00 до 15:00 запретят остановку и стоянку всех видов транспорта:
- по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;
- на Крестовоздвиженской площади;
- по ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной;
- на парковке на ул. Союзной;
- по ул. Благовещенской на участке от парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной, до Благовещенского переулка;
- в Благовещенском, Союзном и Черниковском переулках;
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции;
- по ул. Советской на участке от дома №3 до №5.
Также С 5:00 до 15:00 будет запрещено движение на следующий участках дороги:
- ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;
- на Крестовоздвиженской площади;
- по ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной;
- на парковке на ул. Союзной;
- по ул. Благовещенской на участке от парковочного пространства, расположенном на ул. Союзной, до Благовещенского переулка;
- в Благовещенском, Союзном и Черниковском переулках;
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции.