18 марта в центре Тулы ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 марта, в связи с проведением спортивного мероприятия, в центре Тулы ограничат движение, стоянку и остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 00:00 до 15:00 запретят остановку и стоянку всех видов транспорта:

- по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- на Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной;

- на парковке на ул. Союзной;

- по ул. Благовещенской на участке от парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной, до Благовещенского переулка;

- в Благовещенском, Союзном и Черниковском переулках;

- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции;

- по ул. Советской на участке от дома №3 до №5.

Также С 5:00 до 15:00 будет запрещено движение на следующий участках дороги:

- ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- на Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до парковочного пространства, расположенного на ул. Союзной;

- на парковке на ул. Союзной;

- по ул. Благовещенской на участке от парковочного пространства, расположенном на ул. Союзной, до Благовещенского переулка;

- в Благовещенском, Союзном и Черниковском переулках;

- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции.