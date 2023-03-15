В Тульской области освободились от воды 72 приусадебных участка в Ефремове и Киреевском районе Фото: материалы пресс-служб

Несмотря на нарастающее весеннее половодье, от воды к вечеру вторника, 14 марта, освободились приусадебные участки в селах Никольское, Пушкари и Дедилово в Ефремове и Киреевском районе.

Остаются подтоплены приусадебные участки в селе Дедилово Киреевского района, селе Заречье Воловского района, а также часть автомобильной дороге в Ефремове в районе Вязово.

При этом все населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости. Обеспечена пожарная безопасность, уточняют в МЧС по Тульской области.

Также по прогнозам, на этой неделе возможно подтопление ряда населенных пунктов в Белевском, Одоевском и Суворовском районах.