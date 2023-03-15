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НовостиПроисшествия15 марта 2023 9:30

В Тульской области из-за паводка пять мостов подтоплены и один разрушен

Весенний подъем воды в реках продолжается
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области из-за паводка пять мостов подтоплены и один разрушен

В Тульской области из-за паводка пять мостов подтоплены и один разрушен

Фото: материалы пресс-служб

По последним данным, в регионе остаются подтопленными пять низководных мостов. Два - в Ефремове — через реки Красивая Меча и Гоголь, а также три - в Одоевском, Щекинском и Белевском районах – через реки Упа и Ока. Движение по этим мостам прекращено, однако ко всем, связанным с ними дорогами населенным пунктам, существуют объездные пути.

Также 14 марта из-за резкого подъема в реке Дон был серьезно поврежден автомобильный мост в Куркинском районе.