В Тульской области из-за паводка пять мостов подтоплены и один разрушен Фото: материалы пресс-служб

По последним данным, в регионе остаются подтопленными пять низководных мостов. Два - в Ефремове — через реки Красивая Меча и Гоголь, а также три - в Одоевском, Щекинском и Белевском районах – через реки Упа и Ока. Движение по этим мостам прекращено, однако ко всем, связанным с ними дорогами населенным пунктам, существуют объездные пути.

Также 14 марта из-за резкого подъема в реке Дон был серьезно поврежден автомобильный мост в Куркинском районе.