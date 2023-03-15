Более 20 нарушений правил дорожного движения совершили курьеры служб доставки в Туле с начала года Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время все большую популярность набирает использование для передвижения курьерами именно велосипедов, вне зависимости от времени года, но, к сожалению, не все лица помнят о правилах безопасности и возможных штрафных санкциях.

В ведомстве отмечают, что основное нарушение - передвижение на велосипедах по проезжей части дороги. В связи с чем тульская Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисту запрещается, в частности, управлять, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению, пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Подобные нарушения подпадают под часть 2 ст. 12.29 КоАП РФ и наказываются административным штрафом в размере 800 рублей.