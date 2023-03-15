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НовостиОбщество15 марта 2023 7:21

Тульские госавтоинспекторы помогли экстренно доставить в больницу роженицу

Теперь счастливые родители считают их членами своей семьи
Игорь КОПЫТОВ
Тульские госавтоинспекторы помогли экстренно доставить в больницу роженицу

Тульские госавтоинспекторы помогли экстренно доставить в больницу роженицу

Фото: материалы пресс-служб

Утром 10 марта на улице Овражной к инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД Александру Животову и Алексею Усенкову обратился водитель одного из проезжающих мимо автомобилей. Взволнованный мужчина объяснил полицейским, что везет свою беременную жену в родильный дом, у нее начались роды, но из-за пробок не может в кратчайший срок самостоятельно добраться до больницы.

Инспекторы пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив спецсигнал, в кратчайший срок доставили роженицу в перинатальный центр.

У входа в приемное отделение патрульный экипаж уже встречали медики. В течение часа после прибытия в роддом родилась девочка.