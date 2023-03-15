В Туле задержан закладчик, пытавшийся спрятать в тайники 131 сверток с героином Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские в Советском округе задержали 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Молодой человек распространял запрещенные вещества через тайники-закладки. При задержании у злоумышленника в сумке находились 131 сверток, содержимым которых оказался героин массой свыше 200 граммов. А в ходе проведенного обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили электронные весы, а также изолента и пакеты, используемые для сортировки наркотиков на разовые дозы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.