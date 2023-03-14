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НовостиПроисшествия14 марта 2023 14:00

Нетрезвый мужчина облил с керосином сотрудниц пенсионного фонда в Ефремове Тульской области

При этом он грозился сжечь их
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвый мужчина облил с керосином сотрудниц пенсионного фонда в Ефремове Тульской области

Нетрезвый мужчина облил с керосином сотрудниц пенсионного фонда в Ефремове Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 января 2023 года днем пьяный мужчина пришел в отделение Пенсионного фонда на улице Дружбы в Ефремове. При себе у него была канистра с керосином. Он подошел к двум сотрудницам и начал высказывать претензии по поводу того, что его 52-летней сожительнице не начисляют пенсию. Во время скандала он облил женщин керосином и пригрозил сжечь.

Охранником пенсионного фонда были пресечены противоправные действия обвиняемого. Далее злоумышленник был задержан уже сотрудникам полиции.

Теперь 55-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 - хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с угрозой его применения, с применением предмета, используемого в качестве оружия.