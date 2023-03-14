Кому в Туле отключат газ 15 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 марта без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №7 в квартале Малые Гончары, №6 и 13 по улице Металлургов 2-й проезд, №2а по улице Металлургов, №5 по улице Щегловская Засека и №79 по улице Октябрьская корпус 1 и 2.

Также с 12:00 до 18:00 - дом №10а по улице Маршала Жукова, подъезды 5 и 6.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.