МЧС предупреждает жителей Тульской области о сильном ветре Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца 14 марта на территории Тулы и области ожидаются порывы южного ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим, ведомство напоминает о правилах безопасности:

- автомобилистам стоит парковать свои транспортные средства вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- пешеходам нужно обходить шаткие строения на улице;

- всем находящимся на улице стоит избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи.

При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.